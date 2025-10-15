 Aller au contenu
Combats
The Smashing Machine, avec Dwyane Johnson

«Les meilleures scènes de combats dans un film de MMA» -Olivier Aubin-Mercier

par 98.5

0:00
16:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 octobre 2025 21:02

Avec

Mario Langlois
Olivier Aubin-Mercier dans les studios du 98.5 / Cogeco Média

Dwayne Johnson, méconnaissable, est de retour à l'écran dans le film The Smashing Machine, où il incarne un combattant en arts martiaux mixtes.

Écoutez le lutteur Olivier Aubin-Mercier partager ses impressions sur le film The Smashing Machine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Dwayne Johnson incarne Mark Kerr, une légende de la ligue japonaise Pride, un peu l'ancêtre du UFC.
  • On souligne l’authenticité du film, la performance nuancée de Johnson et la représentation réaliste des combats
  • On évoque les coulisses des AMM des années 1990-2000, ainsi que les thèmes de la dépendance et de la chute de Kerr.
  • Aubin-Mercier attribue un 7/10 au film et évoque brièvement sa retraite sportive et sa vie de famille.

