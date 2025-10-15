The Smashing Machine, avec Dwyane Johnson

Dwayne Johnson, méconnaissable, est de retour à l'écran dans le film The Smashing Machine, où il incarne un combattant en arts martiaux mixtes.
Écoutez le lutteur Olivier Aubin-Mercier partager ses impressions sur le film The Smashing Machine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Dwayne Johnson incarne Mark Kerr, une légende de la ligue japonaise Pride, un peu l'ancêtre du UFC.
- On souligne l’authenticité du film, la performance nuancée de Johnson et la représentation réaliste des combats
- On évoque les coulisses des AMM des années 1990-2000, ainsi que les thèmes de la dépendance et de la chute de Kerr.
- Aubin-Mercier attribue un 7/10 au film et évoque brièvement sa retraite sportive et sa vie de famille.