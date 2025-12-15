La victoire des Bills sur les Patriots

Comme d'habitude, ce ne sont pas les matchs excitants qui ont manqué au calendrier du week-end de la NFL.
Écoutez le spécialiste de football de la NFL, Bruno Heppell, commenter le week-end de la FL au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La spectaculaire victoire des Bills de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre;
- La performance de Josh Allen et l'importance des retours en deuxième mi-temps;
- Les Chiefs de Kansas City sont éliminés et la saison de Patrick Mahomes est terminée;
- Les Packers de Green Bay doivent composer avec la perte de Micah Parsons;
- Le retour de Philip Rivers 44 ans avec les Seahawks est salué;
- Le match Dolphins-Steelers: crucial pour la course aux séries.