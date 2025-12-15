 Aller au contenu
Football
La victoire des Bills sur les Patriots

«Quelle remontée des Bills!» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 décembre 2025 20:16

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
«Quelle remontée des Bills!» -Bruno Heppell
Josh Allen célèbre un touché des Bills. / AP/Greg M. Cooper

Comme d'habitude, ce ne sont pas les matchs excitants qui ont manqué au calendrier du week-end de la NFL.

Écoutez le spécialiste de football de la NFL, Bruno Heppell, commenter le week-end de la FL au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La spectaculaire victoire des Bills de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre;
  • La performance de Josh Allen et l'importance des retours en deuxième mi-temps;
  • Les Chiefs de Kansas City sont éliminés et la saison de Patrick Mahomes est terminée;
  • Les  Packers de Green Bay doivent composer avec la perte de Micah Parsons;
  • Le retour de Philip Rivers 44 ans avec les Seahawks est salué;
  • Le match Dolphins-Steelers: crucial pour la course aux séries.

