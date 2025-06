Le Canada diversifie ses alliés économiques

Le premier ministre du Canada a annoncé que le pays atteindra 2% de son PIB en dépenses militaires d'ici la fin de l'année, avançant son objectif de 2030 à 2025.

Mark Carney a également pris des mesures pour renforcer les relations internationales, notamment en invitant l'Inde au G7 et en rétablissant des liens avec la Chine.

«Il a dit que même si on reviendrait à une certaine normalité avec les États-Unis, on ne redeviendra plus aussi dépendant. Ça, je pense que c'est vraiment la fin d'une époque et pour moi, c'est de la musique à mes oreilles.»

Autres sujets discutés

Les États-Unis et la Chine ont repris leurs négociations commerciales à Londres. Les principaux sujets étant les droits de douane, les minéraux critiques et stratégiques et les technologies de pointe. Ces discussions se tiennent alors que la Chine a vu ses exportations vers les États-Unis chuter de 34%, la plus forte baisse en cinq ans!

L'action de Bombardier en hausse de 5 %