Faut-il renoncer aux jeux actifs?

Alors que certains établissements sont désormais tenus de mesurer précisément les buttes de neige pour des raisons de sécurité, l'organisme B2dix lance une initiative pour favoriser le jeu actif chez les 0 à 5 ans.

L'analyste olympique et cofondateur de B2dix, Dominick Gauthier, croit que le Québec en est arrivé là en surprotégeant les enfants contre les échecs et les blessures.

Il blâme les assureurs, mais surtout, il montre du doigt un problème plus profond: nos jeunes ne «savent plus comment bouger».

Il utilise le mot «catastrophe» pour décrire la condition physique des enfants de 3 à 8 ans, un constat appuyé par des experts avec lesquels B2dix travaille, notamment à l'hôpital Sainte-Justine.

C'est pour contrer cette catastrophe que B2dix, fondé initialement pour encadrer les athlètes d'élite, étend son action aux 0-5 ans avec son programme «Apprendre par le jeu».

Ce programme, financé par le secteur privé, vise à enseigner aux éducateurs de garderies et de centres de la petite enfance (CPE) comment favoriser les mouvements de base comme bouger et se déplacer.

L'objectif est d'atteindre 5000 centres à travers le Canada, touchant près de 3 millions de jeunes Canadiens.