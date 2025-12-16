Bilan de Mark Carney

Le premier ministre Mark Carney a marqué la fin de l'année par des entrevues médiatiques, offrant un aperçu de ses intentions pour 2026.

Dimitri Soudas a analysé ces performances pour en tirer les lignes directrices de la prochaine année politique, qu'il voit comme une année d'action.

Au cœur des enjeux, la relation avec les États-Unis demeure caractérisée par une «incertitude... permanente», même en cas d'accord, et ce, malgré sa description de Donald Trump comme «sympathique en privé, curieux, bavard, souvent drôle».

Il insiste sur le renforcement du Canada comme seule réponse «sérieuse».

Écoutez Dimitri Soudas décortiquer les entrevues de fin d'année du premier ministre Mark Carney, au micro de Philippe Cantin.

Selon Dimitri Soudas, la qualité de son français demeure un défi.