États-Unis

Le président américain a annoncé, mardi après-midi, qu'il ferait une adresse à la Nation, mercredi soir.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette récente annonce au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- De quoi parlera Donald Trump, mercredi soir, à la télévision?
- La cheffe de cabinet de Trump Susie Wiles accorde une longue entrevue au Vanity Fair et dit que Trump a une personnalité d'alcoolique, même s'il ne boit pas;
- Wiles a aussi parlé de la liste de Jeffrey Epstein;
- Le deuxième épisode de la saison 4 du balado Miss America est disponible.