Près d'une entente avec les médécins spécialistes

Après l'entente de principe qui est actuellement présentée aux membres de la Fédération des médecins omnipraticiens, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que le gouvernement serait près d'une entente avec les médecins spécialistes.
Écoutez Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.
Cette dernière estime que ce dénouement va coûter cher.
«C'est une question d'argent. On se rappelle, le gouvernement a déboursé un demi milliard de dollars de plus pour convenir d'une entente avec les médecins de famille. On peut présumer qu'il va en ajouter un autre demi milliard pour les médecins spécialistes. Finalement, au bout de l'exercice, c'est 1 milliard minimum... 1 milliard de plus qui sera confirmé sur la table pour s'entendre avec les médecins. On est loin de l'esprit de la loi 2.»
Les autres sujets discutés
- Un retour de Lionel Carmant au Conseil des ministres?
- Qu'adeviendra-t-il de Christian Dubé?
- Les députés du PLQ ont demandé un caucus, mercredi.