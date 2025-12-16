 Aller au contenu
Les statistiques de l'emploi ne sont pas bonnes

Le Québec maintenant

le 16 décembre 2025 18:04

Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Les statistiques tant attendues sur le marché du travail aux États-Unis - qui avaient été retardées en raison de la paralysie gouvernementale - ont été publiées. Et elles ne sont pas bonnes...

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le taux de chômage en novembre atteint 4,6% aux États-Unis, son niveau le plus élevé en quatre ans;
  • Les États-Unis affichent une perte nette d'emplois, notamment 270 000 fonctionnaires fédéraux depuis janvier;
  • L'impact négatif des tarifs douaniers;
  • La baisse des ventes au détail et la difficulté du secteur des véhicules électriques, illustrées par Ford qui annule des projets et enregistre une charge de 19,5 milliards $
  • L'Europe reporte l'interdiction des moteurs thermiques prévue pour 2035 sous la pression de l'Allemagne et l'Italie.

