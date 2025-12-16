Inflation alimentaire

L'inflation au Canada a progressé de 2,2% en novembre, un rythme identique à celui d'octobre. Cependant, le prix des aliments a atteint son niveau le plus élevé depuis 2023.

L’escalade des prix n’arrête pas et les consommateurs peinent à trouver des rabais. D’ailleurs, les Québécois délaissent de plus en plus Costco pour se tourner vers Maxi.

Pourquoi ce changement de préférences?

Écoutez la fondatrice du site Les Vraies Aubaines et animatrice du balado Financièrement majeure, Jessica Laflamme, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Jessica recommande de comparer les promotions, d’utiliser des applications d'aubaines ou de faire des réserves et de privilégier les chaînes à rabais au Québec.