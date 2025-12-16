Crise au PLQ

On pensait que la saga Pablo Rodriguez prendrait une pause pour les Fêtes, mais c’est loin d’être la cas. Une histoire d’enveloppes brunes avec 500$ en liquide a fait surface, mardi, dans Le Journal de Montréal.

De plus, La Presse a révélé en après-midi que l'homme d'affaires derrière cette pratique illégale était producteur et importateur de vin et de Porto.

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger commenter ces plus récentes révélations au micro de Philippe Cantin.

L'analyste estime que ces dernières révélations sont celles de trop.