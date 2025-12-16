Partant face aux Flyers

Les Canadiens de Montréal sont plongés dans un véritable mélodrame dans leur filet. Au moment où la situation à trois gardiens ajoute une tension palpable au sein de l'équipe, c'est Jacob Fowler qui a reçu le mandat d'amorcer le match de mardi soir.

Cette décision soulève un débat psychologique. Pourquoi lancer un gardien dans la mêlée quand le ménage à trois est déjà compliqué? Faut-il voir l'opportunité ou le risque?

S'il perd, Fowler pourra être immédiatement renvoyé à Laval pour poursuivre son développement, ce qui pourrait aider à clarifier la situation.

Écoutez Meeker Guerrier commenter le match à venir des Canadiens, au micro de Philippe Cantin, mardi après-midi.