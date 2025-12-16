 Aller au contenu
Politique provinciale
Crise au Parti libéral du Québec

«Moi, je ne vois pas comment il peut s'en sortir» -Christine St-Pierre

par 98.5

0:00
9:41

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 décembre 2025 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
«Moi, je ne vois pas comment il peut s'en sortir» -Christine St-Pierre
Christine St-Pierre / Cogeco Média

L'équipe de Pablo Rodriguez va déposer une plainte auprès de l'UPAC et du DGEQ à la suite des allégations selon lesquelles une vingtaine de donateurs à sa campagne à la chefferie auraient reçu des enveloppes de 500$ en espèces pour rembourser leur contribution, lors d'une soirée de financement en avril dernier.

On affirme que M. Rodriguez et son équipe ignoraient tout de ces remboursements, précisant qu'une personne, identifiée grâce à l'enquête, a reconnu avoir remboursé certains de ses employés de sa propre initiative, un geste jugé «inacceptable» et contraire à l'éthique.

Écoutez l'analyste politique, Christine St-Pierre, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle souligne la crise de confiance au sein du caucus, l’absence de soutien de l’aile jeunesse et estime à quasi nulles les chances de Rodriguez de rester chef, évoquant l’urgence de réorganiser le parti avant les élections de 2026.

