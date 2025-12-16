Le gardien de but Samuel Montembeault a été cédé au Rocket de Laval pour des fins de remise en forme.
Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter de cette nouvelle touchant les Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- Samuel Montembeault cédé au Rocket de Laval pour une période de remise en forme d’au moins deux matchs;
- La décision a été prise d’un commun accord avec les Canadiens;
- On compare avec la situation de Tristan Jarry;
- On évoque le rôle des entraîneurs comme Éric Raymond;
- Le duo Fowler-Dobes est l’un des plus inexpérimentés de l’histoire de la LNH.