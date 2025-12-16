 Aller au contenu
Politique internationale
Trump, personnalité alcoolique?

La chef de cabinet Susie Wiles se confie sans filtre

par 98.5

0:00
8:02

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 décembre 2025 16:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La chef de cabinet Susie Wiles se confie sans filtre
La chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, a accordé une entrevue sans filtre au magazine Vanity Fair. / AP Photo/Allison Robbert

La chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, a accordé une entrevue sans filtre au magazine Vanity Fair. Ce poste névralgique, qui contrôle l'accès et les activités du président, lui donne un point de vue unique sur la Maison-Blanche.

L'affirmation la plus percutante de Susie Wiles concerne la personnalité du président. Fille d'un alcoolique fonctionnel, elle a confié au journaliste: «Je reconnais une personnalité d’alcoolique parce que je l’ai vécu avec mon père.»

Bien que Donald Trump ne boive pas d'alcool, Wiles explique que sa personnalité est exacerbée par une sorte d'euphorie où il a l'impression de «pouvoir tout faire», sans filtre ni rien qui puisse l'arrêter, à la manière d'une personnalité impulsive. 

Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur une entrevue de la chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, au micro de Philippe Cantin, mardi après-midi.

Malgré la franchise de ces propos, Trump aurait réagi en disant qu'il ne lui en voulait pas pour cette analogie.

