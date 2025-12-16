Trump, personnalité alcoolique?

La chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, a accordé une entrevue sans filtre au magazine Vanity Fair. Ce poste névralgique, qui contrôle l'accès et les activités du président, lui donne un point de vue unique sur la Maison-Blanche.

L'affirmation la plus percutante de Susie Wiles concerne la personnalité du président. Fille d'un alcoolique fonctionnel, elle a confié au journaliste: «Je reconnais une personnalité d’alcoolique parce que je l’ai vécu avec mon père.»

Bien que Donald Trump ne boive pas d'alcool, Wiles explique que sa personnalité est exacerbée par une sorte d'euphorie où il a l'impression de «pouvoir tout faire», sans filtre ni rien qui puisse l'arrêter, à la manière d'une personnalité impulsive.

Malgré la franchise de ces propos, Trump aurait réagi en disant qu'il ne lui en voulait pas pour cette analogie.