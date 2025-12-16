 Aller au contenu
Arts et spectacles
Temps des Fêtes

Noël en musique: de Rita Tabbakh à Taylor Momsen

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 décembre 2025 17:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Noël en musique: de Rita Tabbakh à Taylor Momsen
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Catherine Beauchamp nous présente la carrière bien établie de Rita Tabbakh dans le milieu des comédies musicales québécoises.

Son premier album de Noël, Notre plus belle tradition, propose des classiques revisités, dont une version française de It's Beginning to Look like Christmas et un émouvant Joyeux Noël.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp qui présente des albums pour le temps des Fêtes, au micro de Philippe Cantin.

Le ton change radicalement avec la découverte de l'album de Noël du groupe rock The Pretty Reckless, mettant en vedette la chanteuse Taylor Momsen.

Connue pour ses rôles dans The Grinch et Gossip Girl, Taylor Momsen a délaissé les plateaux pour le succès rock, le groupe ayant déjà sept numéros un consécutifs au Billboard.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

