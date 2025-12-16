Catherine Beauchamp nous présente la carrière bien établie de Rita Tabbakh dans le milieu des comédies musicales québécoises.

Son premier album de Noël, Notre plus belle tradition, propose des classiques revisités, dont une version française de It's Beginning to Look like Christmas et un émouvant Joyeux Noël.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp qui présente des albums pour le temps des Fêtes, au micro de Philippe Cantin.

Le ton change radicalement avec la découverte de l'album de Noël du groupe rock The Pretty Reckless, mettant en vedette la chanteuse Taylor Momsen.

Connue pour ses rôles dans The Grinch et Gossip Girl, Taylor Momsen a délaissé les plateaux pour le succès rock, le groupe ayant déjà sept numéros un consécutifs au Billboard.