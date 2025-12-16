Nouveauté télé

 Aller au contenu
Nul en chef: «Je ne suis pas Ricardo, mais je ne suis pas Danick Martineau!»

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 décembre 2025 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Nul en chef: «Je ne suis pas Ricardo, mais je ne suis pas Danick Martineau!»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Oubliez Les Chefs! L'émission culinaire la plus surprenante débarque sur nos écrans : Nul en chef. Douze artistes, dont Jean-Thomas Jobin, Mélanie Ménard, Geneviève Schmidt et Katherine Levac, enfilent leur tablier pour prouver qu'ils n'ont absolument aucun talent culinaire.

Pour discuter de ce concept tordant, les animateurs ont reçu l'animateur Arnaud Soly.

L'humoriste a confirmé que le niveau de nullité des participants est bien réel. Le stress de la compétition rajoute même une couche de gaffes et de maladresses, passant d'un niveau «pas très bon» à «vraiment pourri pourri pourri».

Certains participants sont incapables de couper un légume, et d'autres sont tellement inexpérimentés que leur conjoint ou conjointe cuisine à la maison.

