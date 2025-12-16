Nouveauté télé

Oubliez Les Chefs! L'émission culinaire la plus surprenante débarque sur nos écrans : Nul en chef. Douze artistes, dont Jean-Thomas Jobin, Mélanie Ménard, Geneviève Schmidt et Katherine Levac, enfilent leur tablier pour prouver qu'ils n'ont absolument aucun talent culinaire.

Pour discuter de ce concept tordant, les animateurs ont reçu l'animateur Arnaud Soly.

L'humoriste a confirmé que le niveau de nullité des participants est bien réel. Le stress de la compétition rajoute même une couche de gaffes et de maladresses, passant d'un niveau «pas très bon» à «vraiment pourri pourri pourri».

Certains participants sont incapables de couper un légume, et d'autres sont tellement inexpérimentés que leur conjoint ou conjointe cuisine à la maison.