Que font les chefs en ce jour d'élection?

«Ils ont une boule d'anxiété. C'est ça la réalité. Ils n'ont rien à faire. On leur demande de ne rien faire parce que nous [les stratèges des partis], on a beaucoup de travail à faire. Tu peux aller dîner avec ta famille, parler avec des amis, mais dérange-nous pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est l'opération de mobilisation du vote. En anglais, on dit: "GOTV" pour "Get Out The Vote" (faites sortir le vote).»