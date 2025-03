On le sait, les jeunes sont de plus en plus accros aux écrans et la pandémie n’a surtout pas aidé la situation. Les spécialistes réalisent maintenant les conséquences d’une telle surutilisation. La santé mentale des jeunes décline et ces derniers sont de plus en plus anxieux.

Le psychologue social américain, Jonathan Haidt, vient de publier un livre qui expose l’épidémie de maladie mentale chez les adolescents.

Est-ce possible de renverser la situation? Qu’est-que les parents et la société peuvent faire? Le Dr Jean-François Chicoine signe la préface de la version française du livre.

Écoutez le Dr Jean-François Chicoine, pédiatre à l'Hôpital Sainte-Justine, au micro de Philippe Cantin. On l'écoute.