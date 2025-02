Acier et aluminium

«Mon père y a travaillé, mon frère y travaille actuellement. Évidemment, les gens là-bas se demandent qu’est-ce qui va arriver à moyen et à long terme. [...] Dans les villes les plus touchées, on parle de celles du Saguenay. Septième sur 41 avec 92% des exportations régionales d’aluminium et de produits forestiers à destination des États-Unis, provenant de 98 exportateurs et comptant pour 27% du PIB régional... On parle de milliers de familles et de gens qui attendent.»