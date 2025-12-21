 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

Trump veut fermer le Centre de Boulder : «Ça passe presque inaperçu»

par 98.5

0:00
7:11

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 07:27

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Legault
Caroline Legault

et autres

Trump veut fermer le Centre de Boulder : «Ça passe presque inaperçu»
Stéphane Boucher / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Stéphane Boucher, Jean-François Baril et Caroline Legault, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«L'administration Trump a annoncé cette semaine qu'elle allait probablement fermer le centre sur le climat de Boulder, dans le Colorado, l'endroit où on a formé le plus de sommités en matière scientifique pour le réchauffement climatique. L'administration Trump a tout simplement dit que ces gens-là étaient des alarmistes climatiques dont on n'avait pas besoin. Ce dont je ne reviens pas, c'est le fait que ça passe à peu près inaperçu.»

Stéphane Boucher

