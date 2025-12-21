À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Stéphane Boucher, Jean-François Baril et Caroline Legault, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«L'administration Trump a annoncé cette semaine qu'elle allait probablement fermer le centre sur le climat de Boulder, dans le Colorado, l'endroit où on a formé le plus de sommités en matière scientifique pour le réchauffement climatique. L'administration Trump a tout simplement dit que ces gens-là étaient des alarmistes climatiques dont on n'avait pas besoin. Ce dont je ne reviens pas, c'est le fait que ça passe à peu près inaperçu.»