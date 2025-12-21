J'en reviens pas

«L'administration Trump a annoncé cette semaine qu'elle allait probablement fermer le centre sur le climat de Boulder, dans le Colorado, l'endroit où on a formé le plus de sommités en matière scientifique pour le réchauffement climatique. L'administration Trump a tout simplement dit que ces gens-là étaient des alarmistes climatiques dont on n'avait pas besoin. Ce dont je ne reviens pas, c'est le fait que ça passe à peu près inaperçu.»