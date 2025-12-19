À l'occasion de son coup de gueule du vendredi matin, Luc Ferrandez fait un parallèle entre la loi 2 qu'a tentée de mettre en place Christian Dubé avant de démissionner, et le régime de Mao.
«Les médecins décident eux-mêmes d'où ils offrent quoi. Et là, Christian Dubé, voulait prendre le contrôle de l'offre des médecins avec une série de mesures qui sont dans la loi 2. ll se fait couper l'herbe sous le pied, puis décide de se retirer. Mais augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe. Tous les pays du monde ont toujours essayé de le faire, y compris Mao. Même avec des moyens extrêmement durs, ça ne fonctionne pas.»