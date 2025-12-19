 Aller au contenu
Politique provinciale
Coup de gueule

«Augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe»

par 98.5

0:00
6:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 décembre 2025 09:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de son coup de gueule du vendredi matin, Luc Ferrandez fait un parallèle entre la loi 2 qu'a tentée de mettre en place Christian Dubé avant de démissionner, et le régime de Mao.

Écoutez l'intégralité de cette chronique à l'émission Lagacé le matin. 

«Les médecins décident eux-mêmes d'où ils offrent quoi. Et là, Christian Dubé, voulait prendre le contrôle de l'offre des médecins avec une série de mesures qui sont dans la loi 2. ll se fait couper l'herbe sous le pied, puis décide de se retirer. Mais augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe. Tous les pays du monde ont toujours essayé de le faire, y compris Mao. Même avec des moyens extrêmement durs, ça ne fonctionne pas.»

Luc Ferrandez

