Réseau de la santé

«Le numéro 1, c'est le manque d'accessibilité à la première ligne. Ça, ça revient partout. [...] Les gens me disent : "J'ai un médecin de famille. Non seulement je ne suis même plus capable de le voir, je ne suis même plus capable de parler à personne à la clinique. Il n'y a plus personne qui répond." [...] Les gens se retrouvent déshumanisés et complètement écartés du réseau.»