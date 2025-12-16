Discussion

La situation ne s'améliore pas pour Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec.

Le Journal de Montréal révèle mardi qu'une vingtaine de donateurs à la campagne ont reçu des enveloppes de 500$ d'argent comptant pour rembourser leurs contributions à sa campagne à la chefferie.

Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du Parti libéral du Québec?

