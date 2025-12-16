Le Parti Québécois s'en va-t-il droit dans le mur?

À l'occasion du sondage du jour, les animateurs Nathalie Nomandeau et Luc Ferrandez ont révélé qu'une majorité écrasante d'auditeurs pensent qu'un troisième référendum sur l'indépendance est «inutile», donnant ainsi raison au premier ministre François Legault dans son affirmation.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission La commission.

Les résultats du sondage indiquent que près de 73 % des répondants sont d'accord avec M. Legault, contre environ 27 % qui pensent le contraire.

Devant ces chiffres, Luc Ferrandez estime que le Parti québécois s'en va droit dans le mur, en promettant cette idée d'un troisième référendum.