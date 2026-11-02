Ouverture d'émission

Une rencontre est attendue entre Paul St-Pierre Plamondon et Mark Carney, marquée par des tiraillements logistiques. Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent...

Les commissaires ont également analysé l'état des négociations commerciales entre Donald Trump et le Canada à l'approche des élections de mi-mandat, ainsi que les manœuvres diplomatiques de l'Iran.

Enfin, le maintien du retour au bureau trois jours par semaine pour les fonctionnaires québécois a alimenté la question du jour.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité du jour, lundi midi.