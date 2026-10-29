Un rapport accablant de CAA-Québec

Feux rouges brûlés devant les enfants, virages interdits, insultes aux brigadiers et yeux rivés sur le cellulaire: le bilan dressé par CAA-Québec et le Syndicat des brigadiers scolaires de Montréal sur le comportement des automobilistes en zone scolaire est accablant.

Au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, la présidente du Syndicat des brigadiers scolaires de Montréal, Chantal Labrèche, confirme qu'elle observe une détérioration des comportements des automobilistes depuis quelques années.

Un phénomène qu'observe également de son côté André Durocher, ex-policier et directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière.

Écoutez à ce sujet les témoignages de Chantal Labrèche et d'André Durocher, jeudi, à La commission.