Règle pour les fonctionnaires du Parti québécois

Le gouvernement du Parti québécois obligera ses fonctionnaires à travailler au bureau trois jours par semaine. Le gouvernement péquiste suit donc les traces du gouvernement caquiste sur ce point précis.
Écoutez Patrick Audy, président par intérim du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ, 42 000 membres), donner son avis sur le sujet, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On trouve que ça manque quand même d'ouverture de la part du gouvernement. J'inviterais le ministre à aller voir ses propres données qui prouvent que le télétravail donne des meilleurs services à la population parce que nos membres sont plus performants. Il y a aussi des économies de coûts importants pour l'appareil gouvernemental. Donc, on ne comprend pas trop la logique, d'autant plus que ça semble être dans l'air du temps de rendre l'État plus efficace.»