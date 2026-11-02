Règle pour les fonctionnaires du Parti québécois

Le gouvernement du Parti québécois obligera ses fonctionnaires à travailler au bureau trois jours par semaine. Le gouvernement péquiste suit donc les traces du gouvernement caquiste sur ce point précis.

Écoutez Patrick Audy, président par intérim du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ, 42 000 membres), donner son avis sur le sujet, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.