Défaut technique

Un problème technique a entraîné le traitement en double de plusieurs milliers de virements Interac préprogrammés pour le premier du mois chez Desjardins.

Mathieu Staniulis, vice-président, Produits et Solutions Desjardins, a tenu à rassurer les membres touchés.

L'institution financière affirme travailler activement à corriger la situation, s'engageant à rembourser l'ensemble des montants ainsi que les frais encourus, afin d'éviter tout impact financier pour sa clientèle.

Écoutez-le expliquer la situation, lundi après-midi à La commission.