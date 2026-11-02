PSPP insiste pour que la rencontre soit à Québec

Les premiers ministres Mark Carney et Paul St-Pierre Plamondon sont prêts à discuter, après leur querelle survenue en marge du Sommet Canada-Union européenne à Montréal, il y a quelques jours.

Le premier ministre fédéral a proposé trois options au premier ministre québécois pour tenir une rencontre: le 9 novembre dans la région d'Ottawa-Gatineau, le 10 novembre à Montréal ou le 20 novembre à Ottawa. Toutefois, le premier ministre québécois insiste pour que le rendez-vous se déroule à Québec.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point lundi, à La Commission.