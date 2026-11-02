PSPP insiste pour que la rencontre soit à Québec

Les premiers ministres Mark Carney et Paul St-Pierre Plamondon sont prêts à discuter, après leur querelle survenue en marge du Sommet Canada-Union européenne à Montréal, il y a quelques jours.
Le premier ministre fédéral a proposé trois options au premier ministre québécois pour tenir une rencontre: le 9 novembre dans la région d'Ottawa-Gatineau, le 10 novembre à Montréal ou le 20 novembre à Ottawa. Toutefois, le premier ministre québécois insiste pour que le rendez-vous se déroule à Québec.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point lundi, à La Commission.
«Ce coup-là, il ne peut pas dire non. Il y a des limites aux symboles. [...] Moi, je ne détestais pas «mouv» [de mettre le pied à terre], mais là, s'il refuse de l'entendre parce que ce n’est pas dans la capitale nationale, ah ben là [...].»