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Refus de permettre une allocution à PSPP

«La réaction de Mark Carney montre qu'il était déconnecté du Canada réel»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 octobre 2026 11:08

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«La réaction de Mark Carney montre qu'il était déconnecté du Canada réel»
La tenue de la conférence Canada-Union européenne à Montréal a été marquée par une déconnexion de certaines élites envers la réalité québécoise, selon l'analyste politique Christian Dufour. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

La tenue du Sommet Canada-Union européenne à Montréal a été marquée par une déconnexion de certaines élites envers la réalité québécoise, selon l'analyste politique Christian Dufour.

Il critique notamment le choix du premier ministre Mark Carney de refuser au dirigeant québécois Paul St-Pierre Plamondon une allocution à cet évènement, malgré la prévisibilité de son entrée au pouvoir à l'issue des élections provinciales.

Il critique également la prise de parole uniquement en anglais de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au même sommet.

Écoutez la chronique de l'analyste politique Christian Dufour ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«La réaction de Mark Carney montre qu'il était déconnecté du Canada réel. Paul St-Pierre Plamondon, je prétends qu'il a bien fait de ne pas y aller, parce que c'était le début de sa relation avec Mark Carney. Il savait qu'il fallait qu'il tienne son bout jusqu'à la fin, sinon il serait complètement discrédité.»

Christian Dufour

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