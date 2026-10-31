Refus de permettre une allocution à PSPP

La tenue du Sommet Canada-Union européenne à Montréal a été marquée par une déconnexion de certaines élites envers la réalité québécoise, selon l'analyste politique Christian Dufour.

Il critique notamment le choix du premier ministre Mark Carney de refuser au dirigeant québécois Paul St-Pierre Plamondon une allocution à cet évènement, malgré la prévisibilité de son entrée au pouvoir à l'issue des élections provinciales.

Il critique également la prise de parole uniquement en anglais de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au même sommet.

Écoutez la chronique de l'analyste politique Christian Dufour ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.