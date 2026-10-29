À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, de nouveaux sondages parus jeudi révèlent une poussée démocrate marquée dans plusieurs bastions traditionnellement républicains.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, faire le point au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.