À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, de nouveaux sondages parus jeudi révèlent une poussée démocrate marquée dans plusieurs bastions traditionnellement républicains.
Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, faire le point au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La tendance démocrate est plus élevée que jamais sous Trump. Ils vont prendre le contrôle de la Chambre des représentants, ça, je vous l'annonce, c'est fait. Là où il y a encore un doute, c'est au Sénat. S’ils en prennent le contrôle, le président devient menotté. Tout se joue au Sénat mardi prochain.»
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