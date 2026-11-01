Place grandissante qu'occupe Éric Duhaime

À la suite d'un imposant dossier publié dans La Presse intitulé Éric Duhaime, l'homme de l'heure, le politologue et chroniqueur Christian Dufour analyse la place grandissante qu'occupe le chef conservateur sur l'échiquier politique québécois.
Il estime que cette couverture médiatique fouillée témoigne d'une rupture avec la tradition qui marginalisait la droite au Québec.
Écoutez le politologue Christian Dufour faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Moi, ce que j'aime parce que moi, j'ai un côté conservateur, c'est qu'il nous rattache à la vieille histoire du Québec. Le Québec n’a pas commencé en 1960 et, dans ce sens-là, de poser en dessous de la statue du méchant Duplessis. Quelle audace!»