Place grandissante qu'occupe Éric Duhaime

À la suite d'un imposant dossier publié dans La Presse intitulé Éric Duhaime, l'homme de l'heure, le politologue et chroniqueur Christian Dufour analyse la place grandissante qu'occupe le chef conservateur sur l'échiquier politique québécois.

Il estime que cette couverture médiatique fouillée témoigne d'une rupture avec la tradition qui marginalisait la droite au Québec.

Écoutez le politologue Christian Dufour faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.