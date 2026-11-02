Élections partielles fédérales du 7 décembre

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, met la barre haute pour sa formation politique en affirmant qu'elle pourrait remporter les trois comtés québécois lors des six élections partielles qui se tiendront le 7 décembre prochain.
Ses ambitions sont-elles réalistes selon les projections? La personnalité et la popularité de Mark Carney feront-elles la différence?
Écoutez Karl Bélanger, président de Traxxion Stratégies et analyste politique, faire le point lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Quand on fait les projections, ça sera difficile pour le Bloc québécois, non seulement de faire des gains, mais même de défendre Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton. C'est un comté qu'il a gagné, mais le Parti libéral espère bien l'emporter. Parce qu'évidemment, l'antidote contre Donald Trump au Canada, c'est vraiment Mark Carney. C'est lui Capitaine Canada.»