Élections partielles fédérales du 7 décembre

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, met la barre haute pour sa formation politique en affirmant qu'elle pourrait remporter les trois comtés québécois lors des six élections partielles qui se tiendront le 7 décembre prochain.

Ses ambitions sont-elles réalistes selon les projections? La personnalité et la popularité de Mark Carney feront-elles la différence?

Écoutez Karl Bélanger, président de Traxxion Stratégies et analyste politique, faire le point lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.