Perdant de sa chicane politique avec Carney?

À l'occasion de sa chronique à l'émission Signé Lévesque, la chroniqueuse Marie-France Bazzo brosse le portrait des grands débats qui ont polarisé le Québec au cours des derniers jours.

Elle revient d'abord sur l'affrontement politique entre les premiers ministres Paul St-Pierre Plamondon et Mark Carney, en marge du sommet Canada-Union européenne à Montréal.

Selon la chroniqueuse, le refus du dirigeant québécois de participer aux événements par souci d'affirmation symbolique constitue une occasion manquée de tisser des liens stratégiques avec les décideurs économiques internationaux.

Écoutez la chroniqueuse Marie-France Bazzo faire le point ce samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.