Eric Duhaime: «Ce niveau de haine, il en est responsable» -Luc Ferrandez

Lors de son édito, Luc Ferrandez a vivement critiqué l'approche du chef conservateur Eric Duhaime.

Tout en reconnaissant la sympathie de l'homme, il fustige une stratégie qui instrumentalise la colère citoyenne face au déclin des services publics.

Selon lui, le politicien attise la haine en ciblant des individus plutôt qu'en cherchant des solutions collectives.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, lundi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.