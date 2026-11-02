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Eric Duhaime: «Ce niveau de haine, il en est responsable» -Luc Ferrandez

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Entendu dans

La commission

le 2 novembre 2026 13:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Eric Duhaime: «Ce niveau de haine, il en est responsable» -Luc Ferrandez
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Lors de son édito, Luc Ferrandez a vivement critiqué l'approche du chef conservateur Eric Duhaime. 

Tout en reconnaissant la sympathie de l'homme, il fustige une stratégie qui instrumentalise la colère citoyenne face au déclin des services publics.

Selon lui, le politicien attise la haine en ciblant des individus plutôt qu'en cherchant des solutions collectives. 

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, lundi midi à La commission avec Nathalie Normandeau. 

«Moi, je déteste Eric Duhaime, pas la personne, parce qu'à chaque fois qu'il est venu ici, je le trouve plutôt sympathique [...] Mais le politicien, je déteste sa façon de faire de la politique [...] Il ne cherche jamais le consensus, il cherche ce que les Américains appellent le wedge issue, c'est-à-dire la façon de diviser, la façon de dire : ça c'est ma gang, ça c'est ta gang.»

Luc Ferrandez

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