Les PME de chez nous

La marque de chaussures québécoise Maguire brille à l'international en offrant un produit luxueux à moindre coût que les grandes marques connues.
Comment les sœurs Myriam et Romy Belzile-Maguire sont-elles parvenues à créer une entreprise florissante avec seulement 15 000 $ en poche à leurs débuts en 2017?
Écoutez à ce sujet Myriam Maguire-Belzile, ce jeudi, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«En visitant des usines, j'ai vu une production fabriquée, disons, à 20 $. Plus tard, à mon arrivée à l'aéroport, je voyais les mêmes chaussures à 400 $. En voyant ça, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose.»