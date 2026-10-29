Les PME de chez nous

La marque de chaussures québécoise Maguire brille à l'international en offrant un produit luxueux à moindre coût que les grandes marques connues.

Comment les sœurs Myriam et Romy Belzile-Maguire sont-elles parvenues à créer une entreprise florissante avec seulement 15 000 $ en poche à leurs débuts en 2017?

Écoutez à ce sujet Myriam Maguire-Belzile, ce jeudi, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.