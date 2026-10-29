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Les PME de chez nous

Chaussures Maguire: l’entreprise québécoise qui défie les géants du luxe

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Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Chaussures Maguire: l’entreprise québécoise qui défie les géants du luxe
Les PME de chez nous / Cogeco Média

La marque de chaussures québécoise Maguire brille à l'international en offrant un produit luxueux à moindre coût que les grandes marques connues.

Comment les sœurs Myriam et Romy Belzile-Maguire sont-elles parvenues à créer une entreprise florissante avec seulement 15 000 $ en poche à leurs débuts en 2017?

Écoutez à ce sujet Myriam Maguire-Belzile, ce jeudi, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

«En visitant des usines, j'ai vu une production fabriquée, disons, à 20 $. Plus tard, à mon arrivée à l'aéroport, je voyais les mêmes chaussures à 400 $. En voyant ça, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose.»

Myriam Maguire-Belzile

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