Système de santé au Québec

De plus en plus de Québécois se tournent vers le réseau de santé privé. C'est ce que révèle un nouveau sondage Léger, selon lequel 46 % d'entre eux y ont recours, comparativement à moins de 30 % dans le reste du Canada.

Écoutez Gabriel Giguère, analyste sénior en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal, faire le point jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.