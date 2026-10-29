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Système de santé au Québec

«On voit que c'est loin d'être juste les riches qui vont au privé»

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Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On voit que c'est loin d'être juste les riches qui vont au privé»
De plus en plus de Québécois se tournent vers le système de santé privé. / Syda Productions / Adobe Stock

De plus en plus de Québécois se tournent vers le réseau de santé privé. C'est ce que révèle un nouveau sondage Léger, selon lequel 46 % d'entre eux y ont recours, comparativement à moins de 30 % dans le reste du Canada.

Écoutez Gabriel Giguère, analyste sénior en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal, faire le point jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On voit que c'est loin d'être seulement les riches qui vont au privé quand on atteint la moitié de la population. Il y a une forme d'échec du secteur public de la santé au Québec : la classe moyenne se dirige vers le secteur privé parce que, malheureusement, voir un médecin de famille, c'est très long. Il y a donc vraiment cette normalisation qui s'opère envers le secteur privé.»

Gabriel Giguère

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