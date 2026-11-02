Partielles du 7 décembre

Six élections partielles fédérales sont prévues le 7 décembre prochain, dont trois au Québec.

Alors que la lutte s'annonce particulièrement chaude pour les conservateurs de Pierre Poilievre en Ontario, l'attention se tourne aussi vers le recrutement de Guy Cormier par le gouvernement Carney.

Selon l’analyste Dimitri Soudas, l’ancien grand patron du Mouvement Desjardins a de très fortes chances de se faire élire à Montréal et possède un statut nettement «ministrable».

Son arrivée pourrait ainsi forcer un remaniement ministériel majeur au sein du cabinet et bousculer plusieurs ministres montréalais actuels.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.