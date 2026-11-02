 Aller au contenu
Partielles du 7 décembre

«Je m'attends à un remaniement ministériel après ces élections partielles»

par 98.5

0:00
4:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 novembre 2026 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Je m'attends à un remaniement ministériel après ces élections partielles»
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Six élections partielles fédérales sont prévues le 7 décembre prochain, dont trois au Québec.

Alors que la lutte s'annonce particulièrement chaude pour les conservateurs de Pierre Poilievre en Ontario, l'attention se tourne aussi vers le recrutement de Guy Cormier par le gouvernement Carney.

Selon l’analyste Dimitri Soudas, l’ancien grand patron du Mouvement Desjardins a de très fortes chances de se faire élire à Montréal et possède un statut nettement «ministrable».

Son arrivée pourrait ainsi forcer un remaniement ministériel majeur au sein du cabinet et bousculer plusieurs ministres montréalais actuels.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin

Vous aimerez aussi

«Si Trump ne mange pas sa claque, je vais boycotter les États-Unis»
Signé Lévesque
«Si Trump ne mange pas sa claque, je vais boycotter les États-Unis»
0:00
6:27
Le 98.5 dans le Maine: «Les Canadiens ne viennent plus et c'est regrettable»
Lagacé le matin
Le 98.5 dans le Maine: «Les Canadiens ne viennent plus et c'est regrettable»
0:00
4:40
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est vraiment un cadeau de la vie de refaire ce spectacle-là» -Joe Bocan
Rattrapage
«Pour une autre histoire d'un soir»
«C'est vraiment un cadeau de la vie de refaire ce spectacle-là» -Joe Bocan
Tour du monde à pied : l'exploit de Karl Bushby après 28 ans de périple
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Tour du monde à pied : l'exploit de Karl Bushby après 28 ans de périple
La mort d'Isaac Larivée relance le débat sur la sécurité des pistes cyclables
Rattrapage
Jeune de 18 ans happé mortellement
La mort d'Isaac Larivée relance le débat sur la sécurité des pistes cyclables
25 ans du Pied de cochon: «L'amour de la cuisine, des vins, des êtres humains»
Rattrapage
Le mythique restaurant de Martin Picard
25 ans du Pied de cochon: «L'amour de la cuisine, des vins, des êtres humains»
«Trump fait des assemblées, mais en fait, ça nuit presque aux candidats locaux»
Rattrapage
Élections de mi-mandat et vague jeunesse mondiale
«Trump fait des assemblées, mais en fait, ça nuit presque aux candidats locaux»
Le 98.5 dans le Maine: «Les Canadiens ne viennent plus et c'est regrettable»
Rattrapage
Élections de mi-mandat aux États-Unis
Le 98.5 dans le Maine: «Les Canadiens ne viennent plus et c'est regrettable»
Frappe nucléaire contre l'Iran: les allégations troublantes de Tucker Carlson
Rattrapage
États-Unis
Frappe nucléaire contre l'Iran: les allégations troublantes de Tucker Carlson
Bilan de l'an 1: «Ça ne va pas assez vite et c'est une frustration quotidienne»
Rattrapage
La mairesse de Montréal fait le point
Bilan de l'an 1: «Ça ne va pas assez vite et c'est une frustration quotidienne»
Victime d'une sauvage agression: «Des séquelles pour le restant de mes jours»
Rattrapage
Sylvie Lachapelle se heurte à la CNESST
Victime d'une sauvage agression: «Des séquelles pour le restant de mes jours»
«Nos créditeurs sont les personnes qui vont sonner l'alarme le plus rapidement»
Rattrapage
Croissance à zéro
«Nos créditeurs sont les personnes qui vont sonner l'alarme le plus rapidement»
«J'ai l'impression que Jacinthe-Eve Arel va finir en bouc émissaire»
Rattrapage
Embauchée par le PQ
«J'ai l'impression que Jacinthe-Eve Arel va finir en bouc émissaire»
Controverse: un humoriste fait réagir en évoquant la mort de PSPP
Rattrapage
Malaise autour d'un balado engagé
Controverse: un humoriste fait réagir en évoquant la mort de PSPP
Kucherov veut être échangé: «Si je suis Kent Hughes, je lui offre la lune»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'attaquant du Lightning veut plus d'argent
Kucherov veut être échangé: «Si je suis Kent Hughes, je lui offre la lune»
Spécial «monumental» | L’énigme du lundi 2 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «monumental» | L’énigme du lundi 2 novembre