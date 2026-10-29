Alors que les géants américains Visa et Mastercard contrôlent 96 % des transactions au pays et imposent de lourds frais de transaction aux commerçants, une jeune pousse québécoise s'apprête à défier ce duopole.

Forte d'une accréditation officielle de Paiements Canada, l'entreprise Bounce Pay, fondée par deux anciens de Desjardins, propose une alternative locale, gratuite et simplifiée aux virements traditionnels et aux cartes de crédit.

Écoutez à ce sujet Guillaume Brovetti, cofondateur de Bounce Pay, jeudi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.