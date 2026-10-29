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Bounce Pay

Frais de transaction: une appli québécoise veut défier Visa et Mastercard

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Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2026 14:19

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frais de transaction: une appli québécoise veut défier Visa et Mastercard
Bounce Pay propose une alternative locale, gratuite et simplifiée aux virements traditionnels et aux cartes de crédit. / Bounce Pay/Adobe Stock

Alors que les géants américains Visa et Mastercard contrôlent 96 % des transactions au pays et imposent de lourds frais de transaction aux commerçants, une jeune pousse québécoise s'apprête à défier ce duopole.

Forte d'une accréditation officielle de Paiements Canada, l'entreprise Bounce Pay, fondée par deux anciens de Desjardins, propose une alternative locale, gratuite et simplifiée aux virements traditionnels et aux cartes de crédit.

Écoutez à ce sujet Guillaume Brovetti, cofondateur de Bounce Pay, jeudi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

«C'est une application de paiement qui permet d'envoyer, de réclamer et de recevoir de l'argent simplement, directement à partir de ses comptes bancaires. L'objectif est de simplifier au maximum le paiement depuis le compte bancaire plutôt que par carte de crédit. Par exemple, si je vends un meuble sur Marketplace, je génère un code QR que l'acheteur scanne. Sans échanger de courriel ni de question de sécurité, il me paie directement de son compte au mien.»

Guillaume Brovetti

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