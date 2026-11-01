Les prochaines élections de mi-mandat représentent un test crucial pour Donald Trump, alors que la grogne monte face à ses promesses non tenues, ses orientations en politique étrangère et la hausse du coût de la vie.

La chroniqueuse Myriam Ségal souligne que si elle était davantage en accord avec ceux qui souhaitaient accorder un deuxième mandat à Trump en 2024, elle espère désormais que celui-ci subisse une véritable « volée électorale ».

Écoutez la chroniqueuse faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.