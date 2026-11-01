Les prochaines élections de mi-mandat représentent un test crucial pour Donald Trump, alors que la grogne monte face à ses promesses non tenues, ses orientations en politique étrangère et la hausse du coût de la vie.
La chroniqueuse Myriam Ségal souligne que si elle était davantage en accord avec ceux qui souhaitaient accorder un deuxième mandat à Trump en 2024, elle espère désormais que celui-ci subisse une véritable « volée électorale ».
Écoutez la chroniqueuse faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«J'aurais probablement voté pour Trump en 2024. Donc, je ne peux pas en vouloir aux Américains d'avoir élu Trump. Mais je vais leur en vouloir si maintenant ils ne lui donnent pas une volée électorale magistrale. Alors là, si Trump ne mange pas sa claque lors des élections de mi-mandat, je vais faire partie de ceux qui vont boycotter de façon plus systématique les États-Unis.»