Agressés alors qu'ils récoltaient des bonbons

Un jeune garçon de 12 ans et son ami sont revenus traumatisés de leur soirée d'Halloween samedi soir à Terrebonne, après qu'ils se soient fait menacer par sept adolescents.

Vêtus de noir et cagoulés, ces derniers les ont encerclés, bousculés et menacés avec un appareil à décharge électrique près du visage pour leur voler leurs sacs de bonbons et un cellulaire.

C'est ce que raconte Carolane Hallé, la mère d'un des deux jeunes, dans une publication Facebook, pour dénoncer le manque criant de soutien psychologique d'urgence pour les jeunes victimes d'actes criminels.

Écoutez Carolane Hallé témoigner de l'histoire qu'a vécue son fils, lundi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.