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Agressés alors qu'ils récoltaient des bonbons

Menacés avec un teaser et volé: «Les deux jeunes étaient traumatisés»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 2 novembre 2026 10:32

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Menacés avec un teaser et volé: «Les deux jeunes étaient traumatisés»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un jeune garçon de 12 ans et son ami sont revenus traumatisés de leur soirée d'Halloween samedi soir à Terrebonne, après qu'ils se soient fait menacer par sept adolescents.

Vêtus de noir et cagoulés, ces derniers les ont encerclés, bousculés et menacés avec un appareil à décharge électrique près du visage pour leur voler leurs sacs de bonbons et un cellulaire.

C'est ce que raconte Carolane Hallé, la mère d'un des deux jeunes, dans une publication Facebook, pour dénoncer le manque criant de soutien psychologique d'urgence pour les jeunes victimes d'actes criminels.

Écoutez Carolane Hallé témoigner de l'histoire qu'a vécue son fils, lundi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Ça ébranle un peu comme mère. Je suis sur le bord des larmes de savoir que c'est vraiment arrivé. Les garçons s'étaient fait voler leurs effets, se sont fait bousculer et menacer avec un taser proche du visage. Puis ils sont partis avec leurs effets. Les deux jeunes étaient juste traumatisés au coin d'une rue, puis attendaient qu'on aille les chercher.»

Carolane Hallé

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