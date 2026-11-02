Après s’être fait reprocher de ne pas avoir utilisé le français au début de sa visite pour le sommet Canada-UE, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est reprise en partageant une vidéo où elle entonne un classique de Céline Dion en pleine nature montréalaise.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé lundi matin.

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