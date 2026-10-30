Boys Club à L'instinct Marie-Eve

À l’approche de l’Halloween, le Boys club explore le monde des phobies méconnues en compagnie d'Andréanne Théberge.

De la biophobie à la misophonie, la discussion a mis en lumière la frontière entre un simple agacement et une terreur viscérale qui bouleverse le quotidien.

Jonathan Roberge a profité de l'occasion pour livrer un témoignage inédit et touchant sur ses traumatismes personnels liés à l'ingestion involontaire de substances, soulignant avec force l'importance de déstigmatiser et de traiter ces troubles.

Écoutez Andréanne Théberge, chroniqueuse santé/ bien-être, Jonathan Roberge, humoriste, animateur et Meeker Guerrier, journaliste sportif, vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay.