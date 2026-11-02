Toronto va bientôt tester des taxis autonomes

L'entreprise Waymo à Toronto annonce un projet pilote de taxis sans chauffeur.

Sceptique quant à la sécurité de ces véhicules autonomes, Stéphane Gendron dénonce la multiplication des collisions aux États-Unis ainsi que les congestions causées par des réactions imprévisibles de l'intelligence artificielle.

Il craint également la perte d’emplois pour les chauffeurs et exhorte les gouvernements à freiner cette dépendance technologique.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet lundi à L'instinct Marie-Eve.