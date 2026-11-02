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Toronto va bientôt tester des taxis autonomes

Est-ce que le métier de chauffeur de taxi est appelé à disparaître?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 2 novembre 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Est-ce que le métier de chauffeur de taxi est appelé à disparaître?
Stéphane Gendron / Cogeco Média

L'entreprise Waymo à Toronto annonce un projet pilote de taxis sans chauffeur. 

Sceptique quant à la sécurité de ces véhicules autonomes, Stéphane Gendron dénonce la multiplication des collisions aux États-Unis ainsi que les congestions causées par des réactions imprévisibles de l'intelligence artificielle.

Il craint également la perte d’emplois pour les chauffeurs et exhorte les gouvernements à freiner cette dépendance technologique. 

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet lundi à L'instinct Marie-Eve

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