La mairesse de Montréal fait le point

Un an après son accession à la mairie de Montréal, l'ancienne ministre fédérale Soraya Martinez Ferrada dresse le bilan de sa première année à la tête de la métropole.
Écoutez l'élue de la plus grande ville du Québec, lundi, à Lagacé le matin.
«Ça ne va pas assez vite. Pour toutes sortes de raisons, c'est une frustration un peu quotidienne de vouloir aller beaucoup plus rapidement parce que les attentes sont grandes. Les citoyens, ils veulent voir des changements, et je les comprends...»
Face aux attentes grandissantes des citoyens et aux enjeux complexes de gestion municipale, elle aborde de front l'état critique des finances de la ville, marquée par un niveau d'endettement dépassant les 100 %.
La mairesse prévient que le prochain budget exigera des choix difficiles et pragmatiques, tant sur le plan des dépenses que des revenus, tout en refusant pour l'instant de confirmer si les taxes municipales augmenteront au-delà de l'inflation.
Autres sujets abordés
- Le climat et le changement de culture au sein du SPVM à la suite des suspensions de plusieurs agents;
- La gestion et la cohabitation des pistes cyclables à Montréal, sans volonté d'en démanteler;
- Les investissements et mesures d'urgence pour faire face à la crise de l'itinérance à l'approche de l'hiver;
- Les clarifications sur son ouverture hypothétique à une candidature montréalaise pour de futurs Jeux olympiques.