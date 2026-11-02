Élections de mi-mandat et vague jeunesse mondiale

C'est la veille des élections de mi-mandat américaines où Donald Trump et les républicains pourraient essuyer d'importants revers.

Pendant ce temps, c'est l'impasse politique en Israël, le retour contesté de Lula au Brésil et la victoire historique d'une coalition étudiante contre le régime autoritaire en Serbie.

De l'Inde au Portugal en passant par l'Albanie, le spécialiste met en lumière un ras-le-bol citoyen planétaire mené par une jeunesse mobilisée réclamant l'espoir et un avenir abordable.

Écoutez la chronique aux affaires internationales de Jean-François Lépine, lundi à Lagacé le matin.