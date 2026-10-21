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Une vive controverse

Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 07:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

À Saint-Lambert, la récente installation d'une haute clôture pour aménager un véritable terrain de baseball au parc Alexandra divise la population et suscite une vive controverse.

Deux pétitions opposées circulent actuellement sur les réseaux sociaux: d'un côté, des citoyens dénoncent le manque de consultation publique, la perte d'espace vert libre et la dégradation du paysage; de l'autre, les partisans du projet rappellent que l'association locale enregistre un record de plus de 200 inscriptions cette année et qu'une telle infrastructure est nécessaire pour le développement des jeunes joueurs. 

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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