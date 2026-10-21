À Saint-Lambert, la récente installation d'une haute clôture pour aménager un véritable terrain de baseball au parc Alexandra divise la population et suscite une vive controverse.

Deux pétitions opposées circulent actuellement sur les réseaux sociaux: d'un côté, des citoyens dénoncent le manque de consultation publique, la perte d'espace vert libre et la dégradation du paysage; de l'autre, les partisans du projet rappellent que l'association locale enregistre un record de plus de 200 inscriptions cette année et qu'une telle infrastructure est nécessaire pour le développement des jeunes joueurs.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.