Politique américaine

Les sommes astronomiques injectées dans les campagnes électorales américaines, en marge des élections de mi-mandat qui auront lieu mardi, sont au coeur du tour d'horizon de l'animateur Patrick Lagacé.
Établissant un vif contraste avec la limite fédérale canadienne de 35 millions de dollars par parti, il souligne que les dépenses pour ces élections dépassaient déjà 10,5 milliards de dollars dès le mois de juin, portées notamment par l'arrêt de la Cour suprême Citizens United.
Il montre du doigt l'influence colossale des milliardaires, comme Elon Musk, qui a versé à lui seul 428 millions de dollars dans la balance politique.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point lundi dans son tour d'horizon.
«Évidemment, c'est cinglé. C'est cinglé parce que si vous êtes milliardaire, soudainement, vous avez un poids disproportionné pour peser sur une campagne électorale [...] Si vous déversez, dans un marché où la course est serrée, des millions et des millions, pour salir un candidat [...] ou favoriser un autre candidat, évidemment vous avez plus de poids»
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