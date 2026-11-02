 Aller au contenu
Politique américaine

Élections mi-mandat et dépenses électorales: «C'est cinglé»

par 98.5

0:00
17:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 novembre 2026 06:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Élections mi-mandat et dépenses électorales: «C'est cinglé»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les sommes astronomiques injectées dans les campagnes électorales américaines, en marge des élections de mi-mandat qui auront lieu mardi, sont au coeur du tour d'horizon de l'animateur Patrick Lagacé.

Établissant un vif contraste avec la limite fédérale canadienne de 35 millions de dollars par parti, il souligne que les dépenses pour ces élections dépassaient déjà 10,5 milliards de dollars dès le mois de juin, portées notamment par l'arrêt de la Cour suprême Citizens United.

Il montre du doigt l'influence colossale des milliardaires, comme Elon Musk, qui a versé à lui seul 428 millions de dollars dans la balance politique. 

Écoutez Patrick Lagacé faire le point lundi dans son tour d'horizon.

«Évidemment, c'est cinglé. C'est cinglé parce que si vous êtes milliardaire, soudainement, vous avez un poids disproportionné pour peser sur une campagne électorale [...] Si vous déversez, dans un marché où la course est serrée, des millions et des millions, pour salir un candidat [...] ou favoriser un autre candidat, évidemment vous avez plus de poids»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Le bogue informatique chez Desjardins lié aux virements Interac;
  • Des alertes de cyberattaques piratées sur des applications d'urgence en Ukraine et en Russie;
  • Le blocage d'une quarantaine de lycées en France par des manifestants;
  • La rencontre prévue entre Paul St-Pierre Plamondon et Mark Carney ainsi que l'annonce de six élections partielles fédérales; 
  • Le démantèlement du ministère de la Cybersécurité et du Numérique par le gouvernement de PSPP;
  • Le maintien des exigences de trois jours de présence au bureau pour la fonction publique québécoise;
  • La controverse entourant l'embauche de Jacinthe-Eve Arel à titre de cheffe de cabinet d'un ministre péquiste.

Vous aimerez aussi

Donald Trump change d’idée sur des rassemblements: «Ça sent la panique»
La commission
Donald Trump change d’idée sur des rassemblements: «Ça sent la panique»
0:00
10:40
Donald Trump prêt à contester les résultats?: «On sent qu'il est inquiet»
La commission
Donald Trump prêt à contester les résultats?: «On sent qu'il est inquiet»
0:00
10:30
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est vraiment un cadeau de la vie de refaire ce spectacle-là» -Joe Bocan
Rattrapage
«Pour une autre histoire d'un soir»
«C'est vraiment un cadeau de la vie de refaire ce spectacle-là» -Joe Bocan
Tour du monde à pied : l'exploit de Karl Bushby après 28 ans de périple
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Tour du monde à pied : l'exploit de Karl Bushby après 28 ans de périple
La mort d'Isaac Larivée relance le débat sur la sécurité des pistes cyclables
Rattrapage
Jeune de 18 ans happé mortellement
La mort d'Isaac Larivée relance le débat sur la sécurité des pistes cyclables
25 ans du Pied de cochon: «L'amour de la cuisine, des vins, des êtres humains»
Rattrapage
Le mythique restaurant de Martin Picard
25 ans du Pied de cochon: «L'amour de la cuisine, des vins, des êtres humains»
«Trump fait des assemblées, mais en fait, ça nuit presque aux candidats locaux»
Rattrapage
Élections de mi-mandat et vague jeunesse mondiale
«Trump fait des assemblées, mais en fait, ça nuit presque aux candidats locaux»
Le 98.5 dans le Maine: «Les Canadiens ne viennent plus et c'est regrettable»
Rattrapage
Élections de mi-mandat aux États-Unis
Le 98.5 dans le Maine: «Les Canadiens ne viennent plus et c'est regrettable»
Frappe nucléaire contre l'Iran: les allégations troublantes de Tucker Carlson
Rattrapage
États-Unis
Frappe nucléaire contre l'Iran: les allégations troublantes de Tucker Carlson
Bilan de l'an 1: «Ça ne va pas assez vite et c'est une frustration quotidienne»
Rattrapage
La mairesse de Montréal fait le point
Bilan de l'an 1: «Ça ne va pas assez vite et c'est une frustration quotidienne»
«Je m'attends à un remaniement ministériel après ces élections partielles»
Rattrapage
Partielles du 7 décembre
«Je m'attends à un remaniement ministériel après ces élections partielles»
Victime d'une sauvage agression: «Des séquelles pour le restant de mes jours»
Rattrapage
Sylvie Lachapelle se heurte à la CNESST
Victime d'une sauvage agression: «Des séquelles pour le restant de mes jours»
«Nos créditeurs sont les personnes qui vont sonner l'alarme le plus rapidement»
Rattrapage
Croissance à zéro
«Nos créditeurs sont les personnes qui vont sonner l'alarme le plus rapidement»
«J'ai l'impression que Jacinthe-Eve Arel va finir en bouc émissaire»
Rattrapage
Embauchée par le PQ
«J'ai l'impression que Jacinthe-Eve Arel va finir en bouc émissaire»
Controverse: un humoriste fait réagir en évoquant la mort de PSPP
Rattrapage
Malaise autour d'un balado engagé
Controverse: un humoriste fait réagir en évoquant la mort de PSPP
Kucherov veut être échangé: «Si je suis Kent Hughes, je lui offre la lune»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'attaquant du Lightning veut plus d'argent
Kucherov veut être échangé: «Si je suis Kent Hughes, je lui offre la lune»
Spécial «monumental» | L’énigme du lundi 2 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «monumental» | L’énigme du lundi 2 novembre