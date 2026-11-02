États-Unis

Le chroniqueur Frédéric Labelle fait le point sur une récente publication de Tucker Carlson qui enflamme les réseaux sociaux.

L’influent commentateur politique américain avance que le premier ministre israélien ferait pression sur Donald Trump pour lancer une frappe nucléaire contre des installations d’enrichissement iraniennes enfouies sous 300 pieds de granite.

Bien que ces allégations demeurent au stade de suppositions, la notoriété de Carlson et ses accès auprès de l'administration américaine suscitent de vives réactions.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi à Lagacé le matin.