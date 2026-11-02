Bénédicte Lebel revient sur les moments marquants de la fin de semaine culturelle.

Elle s’arrête d’abord sur le passage à Tout le monde en parle des cinq finalistes canadiens en lice pour l'Eurovision, soulignant leur audace, leurs costumes éclatants et leurs efforts pour s'exprimer en français.

Elle fait aussi un rattrapage complet des derniers épisodes d'Occupation Double, marqué par des alliances de couples, le party d'Halloween et les coulisses de la récente intrusion armée dans les villas.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, lundi à Lagacé le matin.